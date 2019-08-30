PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

До України повертаються моряки, Сенцов та інші політв’язні

Україна та Росія розпочали обмін полоненими. Українці мають повернутися до України рано вранці.

Полонені моряки

У п’ятницю, 30 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.

Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Між Україною та Росією розпочався обмін полоненими

– Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому, – йдеться у повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.

Літак зі звільненими українцями повинен прилетіти до Києва рано вранці, повідомив головний редактор Эхо Москвы Олексій Венедиктов.

– О 5 ранку літак зі звільненими українцями, включаючи Сенцова і моряків, повинен приземлитися у Києві, – написав він у своєму телеграм-каналі у п’ятницю.

Водночас у Службі безпеки України дану інформацію поки не підтвердили та порадили почекати.

Читайте: Вишинський увійде до списку для обміну полоненими між РФ і Україною – ЗМІ

Українці, які перебували у полоні Росії (СПИСОК)

  • Олег Сенцов;
  • Павло Гриб;
  • Володимир Балух;
  • Микола Карпюк;
  • Юрій Будзило;
  • В’ячеслав Зінченко;
  • Андрій Оприско;
  • Сергій Цибізов;
  • Андрій Артеменко;
  • Володимир Терещенко;
  • Євген Семидоцький;
  • Віктор Безпальченко;
  • Андрій Шевченко;
  • Володимир Варимез;
  • Михайло Власюк;
  • Богдан Головаш;
  • Сергій Чуліба;
  • Олег Мельничук;
  • Богдан Небилиця;
  • Владислав Костішин;
  • Сергій Попов;
  • Юрій Без’язичний;
  • Роман Мокряк;
  • Андрій Ейдер;
  • Василь Сорока;
  • Андрій Драч;
  • Володимир Лісовий;
  • Денис Гриценко.

Нагадаємо, раніше РосЗМІ повідомили, що українського політв’язня Олега Сенцова перевели з колонії в Лабитнангі до Москви.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Процес переговорів щодо обміну заручників триває – Офіс президента
Процес переговорів щодо обміну заручників триває – Офіс президента
Моряки
Українські моряки після обміну полоненими вже у Києві – родичі
Росія поверне українських політв’язнів 30 серпня – Чийгоз
Росія поверне українських політв’язнів 30 серпня – Чийгоз
РосЗМІ повідомляють про переведення Сенцова в Москву. Адвокат це заперечує
РосЗМІ повідомляють про переведення Сенцова в Москву. Адвокат це заперечує
Полонені моряки
Обмін ув’язненими між Україною і РФ переносять – адвокат
Ув'язенний
Для обміну ув’язненими очікують рішення Зеленського про помилування – адвокат
Об’єднали серця українців. Кримсько-татарські активісти влаштували фестиваль у Києві
Об’єднали серця українців. Кримсько-татарські активісти влаштували фестиваль у Києві
Питання обміну ув’язнених між Україною і РФ може вирішитися найближчим часом – Зеленський
Питання обміну ув’язнених між Україною і РФ може вирішитися найближчим часом – Зеленський
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка