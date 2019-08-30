Україна та Росія розпочали обмін полоненими. Українці мають повернутися до України рано вранці.

У п’ятницю, 30 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.

Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Між Україною та Росією розпочався обмін полоненими

– Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому, – йдеться у повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.

Літак зі звільненими українцями повинен прилетіти до Києва рано вранці, повідомив головний редактор Эхо Москвы Олексій Венедиктов.

– О 5 ранку літак зі звільненими українцями, включаючи Сенцова і моряків, повинен приземлитися у Києві, – написав він у своєму телеграм-каналі у п’ятницю.

Водночас у Службі безпеки України дану інформацію поки не підтвердили та порадили почекати.

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Українці, які перебували у полоні Росії (СПИСОК)

Олег Сенцов;

Павло Гриб;

Володимир Балух;

Микола Карпюк;

Юрій Будзило;

В’ячеслав Зінченко;

Андрій Оприско;

Сергій Цибізов;

Андрій Артеменко;

Володимир Терещенко;

Євген Семидоцький;

Віктор Безпальченко;

Андрій Шевченко;

Володимир Варимез;

Михайло Власюк;

Богдан Головаш;

Сергій Чуліба;

Олег Мельничук;

Богдан Небилиця;

Владислав Костішин;

Сергій Попов;

Юрій Без’язичний;

Роман Мокряк;

Андрій Ейдер;

Василь Сорока;

Андрій Драч;

Володимир Лісовий;

Денис Гриценко.

Нагадаємо, раніше РосЗМІ повідомили, що українського політв’язня Олега Сенцова перевели з колонії в Лабитнангі до Москви.