Україна та Росія розпочали обмін полоненими. Українці мають повернутися до України рано вранці.
У п’ятницю, 30 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.
Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Між Україною та Росією розпочався обмін полоненими
– Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому, – йдеться у повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.
Літак зі звільненими українцями повинен прилетіти до Києва рано вранці, повідомив головний редактор Эхо Москвы Олексій Венедиктов.
– О 5 ранку літак зі звільненими українцями, включаючи Сенцова і моряків, повинен приземлитися у Києві, – написав він у своєму телеграм-каналі у п’ятницю.
Водночас у Службі безпеки України дану інформацію поки не підтвердили та порадили почекати.
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Українці, які перебували у полоні Росії (СПИСОК)
- Олег Сенцов;
- Павло Гриб;
- Володимир Балух;
- Микола Карпюк;
- Юрій Будзило;
- В’ячеслав Зінченко;
- Андрій Оприско;
- Сергій Цибізов;
- Андрій Артеменко;
- Володимир Терещенко;
- Євген Семидоцький;
- Віктор Безпальченко;
- Андрій Шевченко;
- Володимир Варимез;
- Михайло Власюк;
- Богдан Головаш;
- Сергій Чуліба;
- Олег Мельничук;
- Богдан Небилиця;
- Владислав Костішин;
- Сергій Попов;
- Юрій Без’язичний;
- Роман Мокряк;
- Андрій Ейдер;
- Василь Сорока;
- Андрій Драч;
- Володимир Лісовий;
- Денис Гриценко.
Нагадаємо, раніше РосЗМІ повідомили, що українського політв’язня Олега Сенцова перевели з колонії в Лабитнангі до Москви.