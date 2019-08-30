Реформа среднего образования Новая украинская школа остается приоритетом нового правительства, заверила новый министр образования и науки Анна Новосад.

Новая украинская школа продолжит быть приоритетом нового Кабмина.

– Я лично настроена на тесное сотрудничество со всеми агентами изменений, которые последние два года делали изменения в школе возможными, – заявила новый глава Минобразования Анна Новосад.

Министр также сообщила, что совместно с парламентским комитетом по вопросам образования, науки и инноваций подготовит план изменений в подходах к управлению и финансированию в высшем образовании и науке.

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Новосад назвала задачи на первые две недели: формирование команды, работа над проектом госбюджета на 2020 год и подготовка законопроекта О полном общем среднем образовании.

К слову, Факты ICTV ранее публиковали состав Кабинета министров Украины.

Джерело: Ганна Новосад