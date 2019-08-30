Реформа середньої освіти Нова українська школа залишається пріоритетом нового уряду, запевнила новий міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Нова українська школа продовжить бути пріоритетом нового Кабміну.

– Я особисто налаштована на тісну співпрацю з усіма агентами змін, які останні два роки робили зміни у школі можливими, – заявила новий глава Міносвіти Анна Новосад.

Міністр також повідомила, що спільно з парламентським комітетом з питань освіти, науки та інновацій підготує план змін у підходах до управління та фінансування у вищій освіті і науці.

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Новосад назвала завдання на перші два тижні: формування команди, робота над проектом держбюджету на 2020 рік та підготовка законопроекту Про повну загальну середню освіту.

До слова, Факти ICTV раніше публікували склад Кабінету міністрів України.

Джерело: Ганна Новосад