Новым министром образования и науки Украины стала Анна Новосад. Что о ней известно – далее в материале.

Анна Новосад – новый министр образования и науки.

Она родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. В 2011 году получила степень бакалавра по политологии в Киево-Могилянской академии.

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда открытого общества.

Она на протяжении 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

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В 2014 году пришла работать в Минобразования. С марта по ноябрь 2014 года была советником министра, а в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

В декабре 2017 года начала работать генеральным директором директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.

К слову, Факты ICTV писали, что известно о новом премьер-министре Украины Алексее Гончаруке.