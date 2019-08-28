В четверг, 29 августа 2019, состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва. Посмотреть прямую трансляцию онлайн вы сможете на Фактах ICTV.

Прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV, нашей странице в Facebook и на YouTube.

Торжественное заседание парламента начнется в 10.00 с выступления спикера предыдущего созыва Андрея Парубия.

Клятву народного депутата зачитает самый старший представитель Верховной Рады, которым в IX созыве является 78-летний Юлий Иоффе.

Читайте: Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады утверждена

Приблизительно в 13.00 нардепы должны начать работу.

В повестку дня войдет избрание руководства парламента, отставка Кабинета министров, формирование комитетов и возможно выдвижение кандидатуры премьера.





Почему первое заседание Верховной Рады состоится именно 29 августа 2019

Решение было принято подготовительной группой из новоизбранных депутатов, которая занимается подготовкой первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Именно этот день был предложен партией Слуга народа, у которой большинство в новом парламенте Украины.

Большинство членов подготовительной группы поддержали дату 29 августа 2019.

Читайте: Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва

Прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады ІХ созыва можно посмотреть онлайн на Фактах ICTV или в социальных сетях.

К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что 29 августа Верховная Рада не проголосует за новый состав Кабмина.