США используют технологии и ресурсы для того, чтобы помочь энергетической сфере Украины достичь своего полного потенциала.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что провел продуктивную встречу с министром энергетики Алексеем Оржелем и секретарем СНБО Александром Данилюком.

– США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки, – рассказал Перри после беседы.

Он считает, что энергетическая безопасность для Украины является и национальной безопасностью.

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Министр энергетики США добавил, что подписание меморандума между Украиной, Соединенными Штатами и Польшей – это экономическая победа для указанных стран.

Напомним, 31 августа Украина, США и Польша подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.

Источник: Рик Перри

Фото: Рик Перри