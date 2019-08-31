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Факты / Украина

Украина, США и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве

Представители Украины, США и Польши подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в энергетической сфере.

Підписання меморандуму

Секретарь СНБО Александр Данилюк провел встречу с министром энергетики США Риком Перри, во время которой поднимался вопрос зависимости от поставок российского газа.

После этого был подписан меморандум между Украиной, США и Польшей касательно трехстороннего сотрудничества в сфере энергетики.

– Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства станет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу, – сообщил Данилюк.

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Секретарь СНБО считает, что соответствующий меморандум поможет обеспечить энергетическую независимость всей Европы.

К слову, Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров создаст новую группу для переговоров с Россией по транзиту газа.

Источник: Александр Данилюк

Фото: Александр Данилюк

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