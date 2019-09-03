Состояние мостов в Украине критическое, и для исправления этой ситуации нужен, в первую очередь, профессиональный менеджмент.

Руководитель программы Региональное развитие аналитического центра Украинский институт будущего и советник бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своем Facebook завил, что у нас в стране ситуация с мостами критическая.

– Более 9 600 мостов по техническим параметрам не соответствуют требованиям современных норм и фактической нагрузке. 1 923 моста требуют срочного ремонта. 86 мостов находятся в аварийном неработоспособном состоянии. Просто попробуйте вспомнить хотя бы 100 мостов или 10, построенных у нас в стране за последние 10 лет. Я могу вспомнить два – это те мосты, которые мы в 2017-м отремонтировали и построили с нуля в Днепропетровской области, – заявил Голик.

25 августа произошел частичный обвал путепровода над железнодорожными путями в направлении поселка Песочин в Харьковской области.

27 августа в турецком городе Терме обвалился пешеходный мост.

31 августа в Пакистане в результате обрушения моста погибли 26 человек.

По мнению Голика, инфраструктура устала, поэтому количество километров, вводимых в эксплуатацию после ремонта дорог и мостов, должно превышать количество выводимых из нее в силу их разрушения.

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Только тогда можно будет говорить о восстановлении инфраструктуры и ее появлении в принципе.

– Что нужно, чтобы ситуацию исправить? Менеджмент. И деньги. Именно в такой последовательности. Деньги без профессионального менеджмента – это в лучшем случае просто их неиспользование, как происходит сейчас. А в худшем – чье-то личное благосостояние, но никак не новые километры идеальных дорог и мостов, – считает Голик.

По его словам, в Украине уже начались позитивные изменения, в частности речь идет о трассе Запорожье – Мариуполь, которая ремонтировалась три года и должна была ремонтироваться еще столько же, но будет закончена уже в октябре.

– Но из единичного примера это должно превратиться в норму для всей страны, – уверен Голик.

К слову, ранее Голик говорил, что если ему предложат интересную задачу в госсекторе, он готов ее решить.