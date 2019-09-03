Стан мостів в Україні критичний, і для виправлення цієї ситуації потрібен, в першу чергу, професійний менеджмент.

Керівник програми Регіональний розвиток аналітичного центру Український інститут майбутнього і радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик в своєму Facebook завив, що в країні ситуація з мостами критична.

– Більше 9 600 мостів за технічними параметрами не відповідають вимогам сучасних норм і фактичному навантаженню. 1 923 мости вимагають термінового ремонту. 86 мостів знаходяться в аварійному непрацездатному стані. Просто спробуйте згадати хоча б 100 мостів або 10, побудованих у нас в країні за останні 10 років. Я можу згадати два – це ті мости, які ми в 2017-м відремонтували і побудували з нуля в Дніпропетровській області, – заявив Голик.

25 серпня стався частковий обвал шляхопроводу над залізничними коліями в напрямку селища Пісочин в Харківській області.

27 серпня в турецькому місті Терме обвалився пішохідний міст.

31 серпня Пакистані в результаті обвалення мосту загинули 26 осіб.

На думку Голика, інфраструктура втомилася, тому кількість кілометрів, які вводяться в експлуатацію після ремонту доріг і мостів, повинно перевищувати кількість виведених з неї в силу їх руйнування.

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Тільки тоді можна буде говорити про відновлення інфраструктури та її появі в принципі.

– Що потрібно, аби ситуацію виправити? Менеджмент. І гроші. Саме в такій послідовності. Гроші без професійного менеджменту – це в кращому випадку просто їх невикористання, яке відбувається зараз. А в гіршому – чийсь особистий добробут, але ніяк не нові кілометри ідеальних доріг і мостів, – вважає Голик.

За його словами, в Україні вже почалися позитивні зміни, зокрема, мова йде про трасу Запоріжжя – Маріуполь, яка ремонтувалася три роки і повинна була ремонтуватися ще стільки ж, але буде закінчена вже в жовтні, тобто за три місяці.

– Але з одиничного прикладу це має перетворитися в норму для всієї країни, – упевнений Голик.