Стан мостів в Україні критичний, і для виправлення цієї ситуації потрібен, в першу чергу, професійний менеджмент.
Керівник програми Регіональний розвиток аналітичного центру Український інститут майбутнього і радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик в своєму Facebook завив, що в країні ситуація з мостами критична.
– Більше 9 600 мостів за технічними параметрами не відповідають вимогам сучасних норм і фактичному навантаженню.
1 923 мости вимагають термінового ремонту. 86 мостів знаходяться в аварійному непрацездатному стані. Просто спробуйте згадати хоча б 100 мостів або 10, побудованих у нас в країні за останні 10 років.
Я можу згадати два – це ті мости, які ми в 2017-м відремонтували і побудували з нуля в Дніпропетровській області, – заявив Голик.
25 серпня стався частковий обвал шляхопроводу над залізничними коліями в напрямку селища Пісочин в Харківській області.
27 серпня в турецькому місті Терме обвалився пішохідний міст.
31 серпня Пакистані в результаті обвалення мосту загинули 26 осіб.
На думку Голика, інфраструктура втомилася, тому кількість кілометрів, які вводяться в експлуатацію після ремонту доріг і мостів, повинно перевищувати кількість виведених з неї в силу їх руйнування.
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Тільки тоді можна буде говорити про відновлення інфраструктури та її появі в принципі.
– Що потрібно, аби ситуацію виправити? Менеджмент. І гроші. Саме в такій послідовності. Гроші без професійного менеджменту – це в кращому випадку просто їх невикористання, яке відбувається зараз.
А в гіршому – чийсь особистий добробут, але ніяк не нові кілометри ідеальних доріг і мостів, – вважає Голик.
За його словами, в Україні вже почалися позитивні зміни, зокрема, мова йде про трасу Запоріжжя – Маріуполь, яка ремонтувалася три роки і повинна була ремонтуватися ще стільки ж, але буде закінчена вже в жовтні, тобто за три місяці.
– Але з одиничного прикладу це має перетворитися в норму для всієї країни, – упевнений Голик.
До слова, раніше Голик говорив, що якщо йому запропонують цікаве завдання в держсекторі, він готовий його виконати.