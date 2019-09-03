Во вторник, 3 сентября, проходит заседание Верховной Рады IX созыва. Посмотреть прямую трансляцию онлайн вы сможете на Фактах ICTV.

Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады IX созыва можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Заседание парламента началось в 10.00. На нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

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В повестке дня в первую очередь планируется рассмотреть законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.



Повестка дня заседания Верховной Рады 3 сентября

Законопроект №1013 О внесении изменений в Конституции относительно отмены адвокатской монополии. Законопроект №1014 О внесении изменений в статьи 106 Конституции относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР. Законопроект №1015 О внесении изменений в статью 93 Конституции относительно законодательной инициативы народа. Законопроект №1016 О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции относительно уполномоченных Верховной Рады. Законопроект №1017 О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. Законопроект №1027 О внесении изменений в статью 81 Конституции относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. Законопроект №1028 О внесении изменения в статьи 85 Конституции относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Верховная Рада IX созыва на этой неделе проведет только одно пленарное заседание.

К слову, прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады ІХ созыва можно посмотреть онлайн на Фактах ICTV.

Напомним, 29 августа законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины был принят в первом чтении. За такое решение проголосовало 363 народных депутата.

Законопроектом предлагается исключить из ст. 80 Конституции положение о том, что нардепы не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае принятия во втором чтении закон вступит в силу с 1 января 2020 года.