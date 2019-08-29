В четверг, 29 августа 2019, проходит первое заседание Верховной Рады IX созыва. Посмотреть прямую трансляцию онлайн вы сможете на Фактах ICTV.

Прямую онлайн-трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Торжественное заседание парламента началось в 10.00 с выступления спикера предыдущего созыва Андрея Парубия.

Клятву народного депутата зачитал самый старший представитель Верховной Рады, которым в IX созыве является 78-летний Юлий Иоффе. После чего, народные депутаты получили удостоверения.

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Приблизительно в 13.00 нардепы должны начать работу.

В повестке дня – избрание руководства парламента, отставка Кабинета министров, формирование комитетов и возможно выдвижение кандидатуры премьера.

Примерный список повестки дня заседания Верховной рады 29.08.2019:

Избрание временного президиума; Сложение полномочий премьер-министром Украины перед Верховной Радой; Формирование фракций депутатов; Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы депутатов VIII созыва; Объявление о коалиции; Избрание счетной комиссии; Избрание председателя парламента; Назначение первого вице-спикера и вице-спикера; Владимир Зеленский зачитает послание о внутреннем и внешнем положении; Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов; Назначение нового премьер-министра; Доклад подготовительной группы. Назначение министра обороны Назначение министра иностранных дел; Назначение нового Кабмина; Депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия; Увольнение министров Кабмина Гройсмана; Депутаты должны утвердить перечень и количественный состав комитетов; Голосование за руководителей комитетов; Увольнение председателя СБУ; Назначение председателя СБУ; Вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Дадут согласие на назначение нового генпрокурора Утвердят календарный план. Утвердят правила освещения работы Совета

Почему первое заседание Верховной Рады проходит именно 29 августа 2019:

Решение было принято подготовительной группой из новоизбранных депутатов, которая занимается подготовкой первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Именно этот день был предложен партией Слуга народа, у которой большинство в новом парламенте Украины.

Большинство членов подготовительной группы поддержали дату 29 августа 2019.

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Прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады ІХ созыва можно посмотреть онлайн на Фактах ICTV или в социальных сетях.

К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что 29 августа Верховная Рада не проголосует за новый состав Кабмина.