В четверг, 29 августа 2019, проходит первое заседание Верховной Рады IX созыва. Посмотреть прямую трансляцию онлайн вы сможете на Фактах ICTV.
Прямую онлайн-трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.
Торжественное заседание парламента началось в 10.00 с выступления спикера предыдущего созыва Андрея Парубия.
Клятву народного депутата зачитал самый старший представитель Верховной Рады, которым в IX созыве является 78-летний Юлий Иоффе. После чего, народные депутаты получили удостоверения.
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Приблизительно в 13.00 нардепы должны начать работу.
В повестке дня – избрание руководства парламента, отставка Кабинета министров, формирование комитетов и возможно выдвижение кандидатуры премьера.
Примерный список повестки дня заседания Верховной рады 29.08.2019:
- Избрание временного президиума;
- Сложение полномочий премьер-министром Украины перед Верховной Радой;
- Формирование фракций депутатов;
- Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы депутатов VIII созыва;
- Объявление о коалиции;
- Избрание счетной комиссии;
- Избрание председателя парламента;
- Назначение первого вице-спикера и вице-спикера;
- Владимир Зеленский зачитает послание о внутреннем и внешнем положении;
- Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;
- Назначение нового премьер-министра;
- Доклад подготовительной группы.
- Назначение министра обороны
- Назначение министра иностранных дел;
- Назначение нового Кабмина;
- Депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;
- Увольнение министров Кабмина Гройсмана;
- Депутаты должны утвердить перечень и количественный состав комитетов;
- Голосование за руководителей комитетов;
- Увольнение председателя СБУ;
- Назначение председателя СБУ;
- Вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора
- Дадут согласие на назначение нового генпрокурора
- Утвердят календарный план.
- Утвердят правила освещения работы Совета
Почему первое заседание Верховной Рады проходит именно 29 августа 2019:
- Решение было принято подготовительной группой из новоизбранных депутатов, которая занимается подготовкой первого заседания Верховной Рады IX созыва.
- Именно этот день был предложен партией Слуга народа, у которой большинство в новом парламенте Украины.
- Большинство членов подготовительной группы поддержали дату 29 августа 2019.
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Прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады ІХ созыва можно посмотреть онлайн на Фактах ICTV или в социальных сетях.
К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что 29 августа Верховная Рада не проголосует за новый состав Кабмина.