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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада: онлайн трансляция прямого эфира заседания депутатов IX созыва

В четверг, 29 августа 2019, проходит первое заседание Верховной Рады IX созыва. Посмотреть прямую трансляцию онлайн вы сможете на Фактах ICTV.

Верховна Рада

Прямую онлайн-трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Торжественное заседание парламента началось в 10.00 с выступления спикера предыдущего созыва Андрея Парубия.

Клятву народного депутата зачитал самый старший представитель Верховной Рады, которым в IX созыве является 78-летний Юлий Иоффе. После чего, народные депутаты получили удостоверения.

Читайте: Список депутатов Верховной Рады IX созыва по мажоритарным округам

Приблизительно в 13.00 нардепы должны начать работу.

В повестке дня – избрание руководства парламента, отставка Кабинета министров, формирование комитетов и возможно выдвижение кандидатуры премьера.

Примерный список повестки дня заседания Верховной рады 29.08.2019:

  1. Избрание временного президиума;
  2. Сложение полномочий премьер-министром Украины перед Верховной Радой;
  3. Формирование фракций депутатов;
  4. Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы депутатов VIII созыва;
  5. Объявление о коалиции;
  6. Избрание счетной комиссии;
  7. Избрание председателя парламента;
  8. Назначение первого вице-спикера и вице-спикера;
  9. Владимир Зеленский зачитает послание о внутреннем и внешнем положении;
  10. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;
  11. Назначение нового премьер-министра;
  12. Доклад подготовительной группы.
  13. Назначение министра обороны
  14. Назначение министра иностранных дел;
  15. Назначение нового Кабмина;
  16. Депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;
  17. Увольнение министров Кабмина Гройсмана;
  18. Депутаты должны утвердить перечень и количественный состав комитетов;
  19. Голосование за руководителей комитетов;
  20. Увольнение председателя СБУ;
  21. Назначение председателя СБУ;
  22. Вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора
  23. Дадут согласие на назначение нового генпрокурора
  24. Утвердят календарный план.
  25. Утвердят правила освещения работы Совета

Почему первое заседание Верховной Рады проходит именно 29 августа 2019:

  • Решение было принято подготовительной группой из новоизбранных депутатов, которая занимается подготовкой первого заседания Верховной Рады IX созыва.
  • Именно этот день был предложен партией Слуга народа, у которой большинство в новом парламенте Украины.
  • Большинство членов подготовительной группы поддержали дату 29 августа 2019.

Читайте: Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва

Прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады ІХ созыва можно посмотреть онлайн на Фактах ICTV или в социальных сетях.

К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что 29 августа Верховная Рада не проголосует за новый состав Кабмина.

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