Укрпочта ввела услугу доставки мелких пакетов Почтовый экспресс в США.
Укрпочта запустила ускоренную доставку мелких пакетов в США. Во время тестирования услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого отделения Укрпочты до первого сканирования в системе национальной почты США USPS составило от трех до пяти дней.
Полный срок доставки до момента вручения в любом штате для 80% мелких пакетов составил от четырех до 10 дней.
Читайте: Укрпочта может прекратить доставку пенсий в 2020 году и выдвинула требования правительству
Средний срок доставки для отправлений базовой услугой сейчас составляет 14 дней.
Для создания услуги Укрпочта расширила партнерство с Международными авиалиниями Украины.
Услуга доступна для отправлений Мелкий пакет. Дополнительная оплата за нее до 30 сентября 2019 года составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября 2019 года – $1.
Напомним, Укрпочта повышает тарифы на доставку периодических изданий с 1 января 2020 года.
Источник: Укрпочта