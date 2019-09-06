Укрпочта ввела услугу доставки мелких пакетов Почтовый экспресс в США.

Укрпочта запустила ускоренную доставку мелких пакетов в США. Во время тестирования услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого отделения Укрпочты до первого сканирования в системе национальной почты США USPS составило от трех до пяти дней.

Полный срок доставки до момента вручения в любом штате для 80% мелких пакетов составил от четырех до 10 дней.

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Средний срок доставки для отправлений базовой услугой сейчас составляет 14 дней.

Для создания услуги Укрпочта расширила партнерство с Международными авиалиниями Украины.

Услуга доступна для отправлений Мелкий пакет. Дополнительная оплата за нее до 30 сентября 2019 года составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября 2019 года – $1.

Напомним, Укрпочта повышает тарифы на доставку периодических изданий с 1 января 2020 года.

Источник: Укрпочта