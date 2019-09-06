Председатель Высшего антикоррупционного суда получает зарплату, равную более 18-ти минимальным зарплатам украинцев.

Елена Танасевич в должности председателя Высшего антикоррупционного суда получает 76 тыс. грн в месяц. Ее зарплата равна более 18-ти минимальным зарплатам украинцев.

Вознаграждение судей ВАКС составляет 80 тыс. 280 грн, что приравнивается к 40 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц.

При этом, по словам, Танасевич к зарплате председателю и судьям Антикорсуда добавляются еще надбавки, которые вычисляют согласно стажу их работы. С мая по сентябрь 2019 надбавки не выплачивались, потому что суд не совершал полномочий.

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По мнению Танасевич, зарплата судей ВАКС позволяет им быть независимыми.

Как сообщалось, президента Владимир Зеленский запустил работу Антикоррупционного суда 5 сентября.

Фото: SUD.ua