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Факти / Україна

Зарплати у ВАКС: скільки отримує Танасевич і судді

Голова Вищого антикорупційного суду отримує зарплату, що дорівнює понад 18-ти мінімальним зарплатам українців.

Зарплати у ВАКС: скільки отримує Танасевич і судді

Олена Танасевич на посаді голови Вищого антикорупційного суду отримує 76 тис. грн на місяць. Її зарплата дорівнює понад 18-ти мінімальним зарплатам українців.

Винагорода суддів ВАКС становить 80 тис. 280 грн, що прирівнюється до 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

При цьому, за словами, Танасевич до зарплати голові та суддям Антикорсуду додаються ще надбавки, які вираховують згідно зі стажем їхньої роботи. З травня по вересень 2019 року надбавки не виплачувалися, бо суд не здійснював повноважень.

Читайте: До ВАКС надійдуть понад 3 тис. кримінальних справ – Танасевич

На думку Танасевич, зарплата суддів ВАКС дозволяє їм бути незалежними.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський запустив роботу Антикорупційного суду 5 вересня.

Фото: SUD.ua

Джерело: Deutsche Welle

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