PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Обмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Между Украиной и Россией завершился обмен заключенными.  Факты ICTV следят за последними событиями.

 

С начала С конца
Трансляция завершена
14:35 - 07 сентября

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:07 - 07 сентября

Режиссер Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.

– Всем добрый день. День сегодня действительно добрый. Мы с парнями очень рады очутиться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце-концов его добились. Спасибо вам большое.

Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко, – заявил Сенцов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:35 - 07 сентября

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:32 - 07 сентября
Обмен заключенными завершен: украинский борт приземлился в Борисполе

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:18 - 07 сентября

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:59 - 07 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 участников договоренностей об освобождении между Украиной и РФ, среди них три женщины.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:58 - 07 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Борисполь
Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:38 - 07 сентября

Владимир Цемах – на борту самолета, вылетевшего в Россию

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:33 - 07 сентября
Обмен пленными: оба самолета синхронно вылетели из Киева и Москвы

Оба самолета, которые должны доставить пленных и заключенных, синхронно вылетели из Киева и Москвы.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:30 - 07 сентября

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:14 - 07 сентября

Заключенные, которые являются участниками договоренностей об одновременном освобождении между РФ и Украиной вылетели в Москву.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1234>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка