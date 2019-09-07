Между Украиной и Россией завершился обмен заключенными. Факты ICTV следят за последними событиями.
Режиссер Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.
– Всем добрый день. День сегодня действительно добрый. Мы с парнями очень рады очутиться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце-концов его добились. Спасибо вам большое.
Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко, – заявил Сенцов.
Тим часом біля аеропорту чекають моряків кримчани
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— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 7 сентября 2019 г.
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 участников договоренностей об освобождении между Украиной и РФ, среди них три женщины.
Владимир Цемах – на борту самолета, вылетевшего в Россию
Оба самолета, которые должны доставить пленных и заключенных, синхронно вылетели из Киева и Москвы.
Заключенные, которые являются участниками договоренностей об одновременном освобождении между РФ и Украиной вылетели в Москву.