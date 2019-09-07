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Факти / Україна
Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Між Україною та Росією почався обмін ув’язненими в суботу, 7 вересня. Факти ICTV стежать за останніми подіями.

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12:59 - 07 вересня

Президент України Володимир Зеленський помилував 16 учасників домовленостей про звільнення між Україною та РФ, серед них три жінки.

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12:58 - 07 вересня
Президент України Володимир Зеленський приїхав до Борисполя
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12:38 - 07 вересня

Володимир Цемах на борту літака, що вилетів до Росії

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12:33 - 07 вересня
Літак з українськими ув’язненими вилетів у Бориспіль з російського аеропорту Внуково

Обидва літаки, які мають доправити полонених та ув’язнених, синхронно вилетіли з Києва та Москви.

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12:30 - 07 вересня

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12:14 - 07 вересня

Ув’язнені, які є учасниками домовленостей про одночасне звільнення між РФ та Україною вилетіли в Москву.

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12:07 - 07 вересня
Голова СБУ Іван Баканов також приїхав до Борисполя

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11:58 - 07 вересня
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув в аеропорт Бориспіль

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11:57 - 07 вересня

Кирило Вишинський опублікував фото на трапі літака

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11:35 - 07 вересня

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