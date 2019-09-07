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Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)
Між Україною та Росією почався обмін ув’язненими в суботу, 7 вересня. Факти ICTV стежать за останніми подіями.
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12:59
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07 вересня
Президент України Володимир Зеленський помилував 16 учасників домовленостей про звільнення між Україною та РФ, серед них три жінки.
12:58
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07 вересня
Президент України Володимир Зеленський приїхав до Борисполя
12:38
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07 вересня
Володимир Цемах – на борту літака, що вилетів до Росії
12:33
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07 вересня
Літак з українськими ув’язненими вилетів у Бориспіль з російського аеропорту Внуково
Обидва літаки, які мають доправити полонених та ув’язнених, синхронно вилетіли з Києва та Москви.
12:14
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07 вересня
Ув’язнені, які є учасниками домовленостей про одночасне звільнення між РФ та Україною вилетіли в Москву.
12:07
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07 вересня
Голова СБУ Іван Баканов також приїхав до Борисполя
11:58
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07 вересня
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув в аеропорт Бориспіль
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