Верховная Рада проголосовала за законопроект об импичменте. Что он предусматривает, почему был нужен и несет ли угрозы для Зеленского – в материале Фактов ICTV.

Верховная Рада приняла закон Об импичменте. Теперь парламентарии могут “уволить” президента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Это своеобразное снятие с президента неприкосновенности.

За проголосовало 245 депутатов – 244 члена фракции Слуга народа и один внефракционный.

Законопроект был подан президентом Зеленским. Кроме того, это было одним из его предвыборных обещаний.

Как “уволить” президента?

Законопроект №1012 предусматривает, что парламент может отстранить президента от должности, только если он совершил государственную измену или другое преступление.

В таком случае конституционное большинство, то есть более 300 депутатов, вносит на рассмотрение представление, где объясняет причины создания специальной временной следственной комиссии.

Следственная комиссия должна расследовать факт преступления президента. В нее входят депутаты с учетом принципа пропорционального представительства фракций и групп (т. е. представители должны быть от каждой фракции), а также специальный прокурор и следователь.

После того, как ВСК примет решение об обвинении, Верховная Рада тайно голосует с помощью бюллетеней за постановление об обвинении. Оно опять же должно набрать не менее 300 голосов.

После этого, парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды, которые предоставят выводы о законности решения Рады.

Далее инициативу ставят на тайное голосование, и она принимается, если ее поддерживают 3\4 депутатов, то есть не менее 337.

Если же нет, спикер должен письменно извиниться перед президентом от имени всего парламента.

Но если президент объявит об отставке по собственному желанию, процедура импичмента останавливается, а производства в Верховном и Конституционном судах закрываются.

Возможные спекуляции на теме госизмене

– Наличие любого инструмента – это уже что-то. В основе прописаны демократические процедуры. При каденции всех предыдущих президентов процедура импичмента не была урегулирована от слова совсем, – отмечает политолог Александр Антонюк.

Впрочем, прописанная норма о государственной измене может стать преградой.

Со стороны оппозиции каждый шаг политического оппонента будет расцениваться как измена или вред национальным интересам, объясняет эксперт. Причем на этом могут спекулировать обе стороны. Провластная – использовать как способ деклассирования или уничтожения политических оппонентов.

– Например, какая-то оппозиционная партия обвинила президента в государственной измене. Большинство сказало – давайте следственную комиссию и попробуем проголосовать. Если это была клевета, авторитет партии или политика, которые это инициировали, будет умножен на ноль.

Поэтому политолог объясняет – чтобы инструмент импичмента был применен, должны быть два ключевых условия:

понятие “государственные интересы” должно быть понятным не только в экспертных кругах, но и для каждого слоя населения. Мы должны понимать “красные линии”, чтобы минимизировать спекуляции;

правоохранительная система должна соответствовать и совершать процедуры, которые точно не будут вызывать сомнения.

Оппозиция недовольна

Сначала оппозиционные партии жаловались на то, что в отличие от закона о депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, предложенный президентской партией, не предусматривает изменений в Конституцию.

Хотя представители Слуги народа объясняют – закон нацелен сделать саму процедуру импичмента возможной. В Конституции уже есть положение об импичменте, но оно никогда не применялось из-за некачественно прописанных дополнительных норм или вообще их отсутствия. А закон №1012 как раз конкретизирует процедуру и не требует изменений в главный закон.

Законопроект рассмотрели за считанные минуты. Причем его признали таким, что не требует доработки, вопреки замечаниям оппозиционных партий. Оппозиция возмутилась тем, что им не предоставили неделю на внесение возможных правок.

Зачем нужен закон об импичменте?

Документ заполняет пробелы в законодательстве.

Однако еще Радой VIII созыва был принят и передан на подпись президенту закон О временных следственных комиссиях. Но президент до сих пор его не подписал. Это закон должен урегулировать правовые коллизии, в частности вопрос о создании ВСК для импичмента. Предыдущую редакцию документа признали незаконной еще в 2009 году.

Ранее Александр Корниенко, заместитель фракции Слуга народа, отмечал, что президент законно решит этот вопрос.

– Один закон не отрицает другой. Идет соревнование команд – предыдущая команда дала одну трактовку и опцию, команда нового президента решила, что должна быть “первой скрипкой”, – отмечает политолог Александр Антонюк.

Он объясняет – должен быть отдельный закон об импичменте, где ВСК – это инструмент. А в законе о ВСК – импичмент становится инструментом. Хотя, отмечает, что последний давал более четкие положения – в каких случаях созывают ВСК, какие у них полномочия.

– Скорее всего, сам закон о ВСК будет пересмотрен и переголосован, – прогнозирует эксперт.

Как импичмент работает в мире?

В большинстве демократических стран законодательство предусматривает процедуру импичмента президента в случае совершения им неправомерных действий. Иногда такие процедуры даже применяли.

Так было в 2004 году в Литве. Тогда Сейм провел импичмент президента за якобы грубые нарушения Конституции – тот сообщил о прослушивании телефона спецслужбами, чем, по мнению Сейма, разгласил государственную тайну. Хотя позже суд оправдал уже бывшего президента.

В США было три прецедента импичмента, но все они не увенчались успехом. Эндрю Джонсон в 1968 году был признан виновным Палатой представителей из-за неправомерного увольнения военного министра, но оправдан Сенатом США.

Та же ситуация произошла с Биллом Клинтоном в 1998 году после громкого скандала о связи с Моникой Левински. А в 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку до завершения процедуры импичмента – причиной стал скандал Уотергейт, когда работников его избирательной команды задержали в штабе оппозиционной партии, где те искали компромат на своих политических оппонентов.

Процедура импичмента сложная – для этого против президента должна восстать почти вся Рада, то есть 337 депутатов. Они должны проголосовать три раза, соблюдая все процедуры. Сейчас трудно представить ситуацию, при которой нынешняя Рада объявит действующему президенту недоверие. И хотя сейчас этот закон кажется формальностью, в будущем он может защитить от повторения событий 2014 года.