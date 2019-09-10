Заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что будет с законом об импичменте, когда будут голосовать за изменения в Конституцию и работают ли над темой политзаключенных.

Александр Корниенко, заместитель председателя фракции Слуга народа, объяснил, какая судьба ждет закон О временных следственных комиссиях, где прописана процедура импичмента президента. Напомним, его приняла Рада прошлого созыва, но до сих пор не подписал президент.

– Президент и его команда сделают как можно лучше в соответствии с законом. Зачем нам два закона об одном и том же, – сказал он накануне эфира Свободы слова.

Дело в том, что законопроект №1012 Об импичменте, который парламент принял уже 10 сентября, также прописывает процедуру устранения президента с должности, но она расходится с той, что указана в законе О ВСК.

Он выразил надежду о том, что семь законопроектов с изменениями в Конституцию, которые сейчас на рассмотрении у Конституционного суда, будут проголосованы в течение месяца.

– Думаю, что в течение месяца суд рассмотрит. Хотелось бы на этой сессии уже рассмотреть это в первом чтении.

Кроме того, в Слуге народа будут работать над законопроектами об официальном статусе политзаключенных.

– Тема – важная, и, думаю, наш комитет по делам социальной политики и ветеранов точно этим вопросом займется. Не уверен, что это будет прямо-таки сейчас, потому что в ближайшее время есть, чем заняться, но скоро, – отметил он.

Напомним, ранее Корниенко анонсировал изменения в законе о столице.