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Факты / Украина / Общество

Как легко экономить на коммуналке в квартире. Простые правила для каждого

Один человек в год тратит почти 119 000 литров воды. Это тысячи смытых в унитаз и в раковину гривен. При разумном использовании ресурсов, эту цифру можно уменьшить минимум вдвое.

Как легко экономить на коммуналке в квартире. Простые правила для каждого

Как меньше платить за воду?

Прежде всего следует установить водосберегающие аэраторные насадки на краны.  Они помогают экономить потребляемую воду от 20% до 70%.  Принцип работы данных разумных приборов заключается в ограничении потока утечки воды из кранов и туалета.

Стоят такие насадки в среднем от 50 до 200 гривен. При этом срок эксплуатации водосберегающих аэраторов – до 20 лет.  Они могут использоваться как для крана, так и для насадки для душа.

Кстати, если купаться под душем, а не набирать ванну, то можно сэкономить до 60% средств на оплате за потребление воды.

Вместо использования централизованного горячего водоснабжения, следует установить бойлер.  Во-первых, тариф на холодную воду в три раза ниже, чем на горячую воду.  Во-вторых, если установить энергоэффективный бойлер и нагревать воду ночью, то расходы на горячую воду уменьшатся минимум в два раза. А 2-5 тысяч гривен, потраченных на бойлер, окупятся уже через два-три года его использования.

Во время чистки зубов следует выключать воду.

Время чистки зубов длится примерно 1 минуту 30 секунд.  За это время вода, которая бежит из крана, наполняет 10-литровое ведро.  Если при чистке зубов использовать стакан, то расходуется только 200 миллилитров (0,2 литра) воды. В месяц экономия составит до 70% воды.

Также применение экономических распылителей с меньшими отверстиями на смесителях и душевых установках позволяет расходовать в два раза меньше воды.  Рукоятка душа с прерывателем потока воды снижает ее расход на четверть.  Унитаз с двумя режимами слива экономит примерно 15 литров воды в день для семьи из трех человек.

Читайте: В Украине подорожала холодная вода: тарифы по регионам (ИНФОГРАФИКА)

Как меньше платить за электроэнергию?

Чтобы уменьшить плату за электроэнергию до 80% следует установить дома светодиодные лампочки и многозонный счетчик.  Светодиодные лампы работают в 50 раз дольше, чем обычные лампочки Ильича. И в 20 раз дольше, чем другие энергосберегающие лампы. При этом, они экономят до 80% затрат на электроэнергию.

Покупая технику, следует обращать внимание на уровень ее энергоэффективности.  Например, стиральные машины, телевизоры, холодильники и другая бытовая техника с маркировкой А +++, А ++, А +, А – позволит экономить на затратах на электроэнергию до 30%.

Не следует держать холодильник у плиты.  Чтобы поддерживать постоянную низкую температуру, холодильник с таким “соседством” будет потреблять больше энергии, а, значит, и платежки за электроэнергию будут большими.

Вещи следует стирать при холодной воде.  Ведь 90% энергии, потребляемой стиральной машиной, идет на обогрев воды.

Также всегда следует выключать электроприборы из розетки.  Например, включенный в сеть компьютер, телевизор или зарядка телефона постоянно потребляют электроэнергию, даже если в данный момент сам телевизор или компьютер выключен или находятся в режиме сна.

Очень важным для домашней экономии является многозонный счетчик.  Если установить такой прибор учета электроэнергии и перевести работу бытовых приборов в ночной режим, то ежемесячно можно экономить средства на электричестве до 50%.  Ведь ночной тариф на электроэнергию вдвое ниже чем дневной.

 

По инициативе НКРЕКУ и по решению Правительства ( постановление № 591) в августе 2016 была упрощена процедура установления 2-зонных счетчиков электроэнергии.

 

Теперь можно не становиться в очередь облэнерго и ждать, пока заявку обработают специалисты и установят свой прибор. А можно покупать их самостоятельно, а не только в облэнерго.  Стоит такой счетчик в среднем от 1125 до 4000 гривен.

Читайте: Как вернуть деньги за неиспользованные газ и электроэнергию – инструкция

Как меньше платить за тепло?

Почти треть всего тепла в квартире выходит через щели в окнах и дверях. Если загерметизировать все щели, заклеить окна (или установить качественные стеклопакеты и двери), то это позволит поднять температуру в помещении на 2-3 градуса.

Если в квартире установлен теплосчетчик и регулятор температуры, то это позволит сэкономить на отоплении до 20% семейного бюджета.

Также позволит увеличить температуру в помещении теплоотражающий экран, установленный за батареей.  Стоит отметить, что уменьшение температуры в квартире с помощью терморегулятора всего на 1 градус позволит сэкономить на отоплении до 10% средств.

Соблюдение всех вышеуказанных правил не добавит лишних хлопот для семьи.  Но позволит существенно экономить на оплате коммунальных счетов.

Учитывая, что тарифы на воду, тепло и электроэнергию имеют тенденцию к росту, украинцам приходится учиться экономить энергоресурсы и собственные средства.

Читайте:  Зачем нужен счетчик тепла в квартиру и как платить меньше за коммуналку

Стоит знать

Днем один человек использует: для мытья рук – 8 литров воды;  на чистку зубов – 6-8 литров (не закрывая кран),  на ополаскивания унитаза – 15 литров;  на прием душа – 15-20 литров в минуту;  на принятие ванны – 150 литров;  на стирку – 130-150 литров за один раз.  То есть, в год один человек тратит в среднем 118 990 литров воды.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как в два раза уменьшить плату за коммуналку. Успешные примеры экономии украинцы уже реализовали в многих регионах страны.

Фото: Pixabay

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