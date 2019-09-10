Один человек в год тратит почти 119 000 литров воды. Это тысячи смытых в унитаз и в раковину гривен. При разумном использовании ресурсов, эту цифру можно уменьшить минимум вдвое.

Как меньше платить за воду?

Прежде всего следует установить водосберегающие аэраторные насадки на краны. Они помогают экономить потребляемую воду от 20% до 70%. Принцип работы данных разумных приборов заключается в ограничении потока утечки воды из кранов и туалета.

Стоят такие насадки в среднем от 50 до 200 гривен. При этом срок эксплуатации водосберегающих аэраторов – до 20 лет. Они могут использоваться как для крана, так и для насадки для душа.

Кстати, если купаться под душем, а не набирать ванну, то можно сэкономить до 60% средств на оплате за потребление воды.

Вместо использования централизованного горячего водоснабжения, следует установить бойлер. Во-первых, тариф на холодную воду в три раза ниже, чем на горячую воду. Во-вторых, если установить энергоэффективный бойлер и нагревать воду ночью, то расходы на горячую воду уменьшатся минимум в два раза. А 2-5 тысяч гривен, потраченных на бойлер, окупятся уже через два-три года его использования.

Во время чистки зубов следует выключать воду.

Время чистки зубов длится примерно 1 минуту 30 секунд. За это время вода, которая бежит из крана, наполняет 10-литровое ведро. Если при чистке зубов использовать стакан, то расходуется только 200 миллилитров (0,2 литра) воды. В месяц экономия составит до 70% воды.

Также применение экономических распылителей с меньшими отверстиями на смесителях и душевых установках позволяет расходовать в два раза меньше воды. Рукоятка душа с прерывателем потока воды снижает ее расход на четверть. Унитаз с двумя режимами слива экономит примерно 15 литров воды в день для семьи из трех человек.

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Как меньше платить за электроэнергию?

Чтобы уменьшить плату за электроэнергию до 80% следует установить дома светодиодные лампочки и многозонный счетчик. Светодиодные лампы работают в 50 раз дольше, чем обычные лампочки Ильича. И в 20 раз дольше, чем другие энергосберегающие лампы. При этом, они экономят до 80% затрат на электроэнергию.

Покупая технику, следует обращать внимание на уровень ее энергоэффективности. Например, стиральные машины, телевизоры, холодильники и другая бытовая техника с маркировкой А +++, А ++, А +, А – позволит экономить на затратах на электроэнергию до 30%.

Не следует держать холодильник у плиты. Чтобы поддерживать постоянную низкую температуру, холодильник с таким “соседством” будет потреблять больше энергии, а, значит, и платежки за электроэнергию будут большими.

Вещи следует стирать при холодной воде. Ведь 90% энергии, потребляемой стиральной машиной, идет на обогрев воды.

Также всегда следует выключать электроприборы из розетки. Например, включенный в сеть компьютер, телевизор или зарядка телефона постоянно потребляют электроэнергию, даже если в данный момент сам телевизор или компьютер выключен или находятся в режиме сна.

Очень важным для домашней экономии является многозонный счетчик. Если установить такой прибор учета электроэнергии и перевести работу бытовых приборов в ночной режим, то ежемесячно можно экономить средства на электричестве до 50%. Ведь ночной тариф на электроэнергию вдвое ниже чем дневной.

По инициативе НКРЕКУ и по решению Правительства ( постановление № 591) в августе 2016 была упрощена процедура установления 2-зонных счетчиков электроэнергии.

Теперь можно не становиться в очередь облэнерго и ждать, пока заявку обработают специалисты и установят свой прибор. А можно покупать их самостоятельно, а не только в облэнерго. Стоит такой счетчик в среднем от 1125 до 4000 гривен.

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Как меньше платить за тепло?

Почти треть всего тепла в квартире выходит через щели в окнах и дверях. Если загерметизировать все щели, заклеить окна (или установить качественные стеклопакеты и двери), то это позволит поднять температуру в помещении на 2-3 градуса.

Если в квартире установлен теплосчетчик и регулятор температуры, то это позволит сэкономить на отоплении до 20% семейного бюджета.

Также позволит увеличить температуру в помещении теплоотражающий экран, установленный за батареей. Стоит отметить, что уменьшение температуры в квартире с помощью терморегулятора всего на 1 градус позволит сэкономить на отоплении до 10% средств.

Соблюдение всех вышеуказанных правил не добавит лишних хлопот для семьи. Но позволит существенно экономить на оплате коммунальных счетов.

Учитывая, что тарифы на воду, тепло и электроэнергию имеют тенденцию к росту, украинцам приходится учиться экономить энергоресурсы и собственные средства.

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Стоит знать

Днем один человек использует: для мытья рук – 8 литров воды; на чистку зубов – 6-8 литров (не закрывая кран), на ополаскивания унитаза – 15 литров; на прием душа – 15-20 литров в минуту; на принятие ванны – 150 литров; на стирку – 130-150 литров за один раз. То есть, в год один человек тратит в среднем 118 990 литров воды.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как в два раза уменьшить плату за коммуналку. Успешные примеры экономии украинцы уже реализовали в многих регионах страны.