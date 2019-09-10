Одна людина в рік витрачає майже 119 тисяч літрів води. Це тисячі гривень змитих в унітаз та в раковину коштів. При розумному використанні ресурсів, цю цифру можна зменшити мінімум вдвічі.

Як менше платити за воду?

Перш за все слід встановити водозберігаючу аераторну насадку на кран. Вона допомагає заощадити споживану воду від 20% до 70%. Принцип роботи даних розумних приладів полягає в обмеженні потоку витікання води з кранів і туалету. Коштують такі насадки в середньому від 50 до 200 гривень. При цьому строк експлуатації водозберігаючого аератору – до 20 років. Вони можуть використовуватися як для крану, так і для насадки для душу.

До речі, якщо купатися під душем, а не набирати ванну, то також можна зекономити до 60% коштів на оплаті за споживання води.

Замість використання централізованого гарячого водопостачання, варто встановити бойлер. По-першу, тариф на холодну воду втричі нижчій, ніж на гарячу воду. По-друге, якщо встановити енергоефективний бойлер та нагрівати воду вночі то витрати на гарячу воду зменшаться мінімум в два рази. А 2-5 тисяч гривень, витрачених на бойлер окупляться вже за два-три роки його використання.

Під час чищення зубів слід вимикати воду.

Час чищення зубів триває приблизно 1 хвилину 30 секунд. За цей час вода, що біжить із крана, наповнює 10-літрове відро.

Якщо при чищенні зубів використовувати склянку, то витрачається лише 200 мілілітрів (0,2 літра) води. В місяць економія складе до 70 % води. Також застосування економічних розпилювачів з меншими отворами на змішувачах і душових установках дозволяє витрачати в два рази менше води. Рукоятка душа з переривачем потоку води знижує її витрата на чверть. Унітаз з двома режимами зливу економить приблизно 15 літрів води в день для сім’ї з трьох осіб.

Читайте: В Україні подорожчала холодна вода: тарифи по регіонах (ІНФОГРАФІКА)

Як менше платити за електроенергію?

Щоб зменшити плату за електроенергію до 80% слід встановити вдома світлодіодні лампочки та багатозонний лічильник.

Світлодіодні лампи працюють в 50 разів довше, ніж звичайні лампочки Ілліча. І в 20 разів довше, ніж інші енергозберігаючі лампи. При цьому заощаджують до 80% витрат на електроенергію.

Купуючи техніку, слід звертати увагу на її рівень енергоефективності. Наприклад, пральні машини, телевізори, холодильники та інша побутова техніка з маркуванням А+++, А++, А+, А – дозволить економити на витратах на електроенергію до 30%.

Не слід тримати холодильник біля плити. Щоб підтримувати сталу низьку температуру, холодильник з таким “сусідством” споживатиме більше енергії, а отже і платіжки за електроенергію будуть більшими.

Речі слід прати при холодній воді. Адже 90% енергії, яку споживає пральна машина, йде на обігрів води.

Також завжди слід вимикати електроприлади з розетки. Наприклад, ввімкнений в мережу комп’ютер, телевізор чи зарядка телефону постійно споживають електроенергію, навіть якщо в даний момент сам телевізор чи комп’ютер вимкнений або знаходиться в режимі сну.

Дуже важливим для домашньої економії є багатозонний лічильник. Якщо встановити такий лічильник і перевести роботу побутових приладів в нічний режим, то щомісяця можна економити кошти на електроенергію до 50%. Адже нічний тариф на електроенергію вдвічі нижчій ніж денний.

За ініціативи НКРЕКП та за рішенням Уряду (постанова № 591) у серпні 2016 року було спрощено процедуру встановлення 2-зонних лічильників електроенергії.

Тепер можна не ставати в чергу обленерго і чекати, поки заявку опрацюють спеціалісти і діде черга до встановлення того прибору, який вирішить обленерго.

Тепер їх можна купувати самостійно, а не лише в обленерго. Коштує такий лічильник в середньому від 1125 до 4000 гривень. Установка лічильника за обіг енергетичної компанії займає до двох тижнів.

Читайте: Як повернути гроші за невикористані газ та електроенергію – інструкція

Як менше платити за тепло?

Майже третина усього тепла в квартирі виходить через шпарини у вікнах та дверях. Якщо загерметизувати всі шпарини, заклеїти вікна (чи встановити якісні склопакети та двері), то це дозволить підняти температуру в приміщені на 2-3 градуси. Якщо в квартирі встановлений теплолічильник та терморегулятор, це дозволить зекономити на опаленні до 20% сімейного бюджету.

Також дозволить збільшити температуру в приміщенні тепловідбивний екран, встановлений за батареєю.

Варто зазначити, що зменшення температури в квартирі за допомогою терморегулятору всього на 1 градус дозволить зекономити на опалені до 10% коштів.

Дотримання всіх вище зазначених правил не додасть зайвого клопоту для родини. Але дозволить суттєво економити на оплаті комунальних рахунків значні кошти. Зважуючи на те, що тарифи на воду, тепло та електроенергію мають тенденцію до зростання, українці доводиться повсякчас вчитись економити енергоресурси та власні кошти.

Читайте: Навіщо потрібен лічильник тепла в квартиру і як платити менше за комуналку

Варто знати

Вдень одна людина використовує: для миття рук – 8 літрів води; на чистку зубів – 6-8 літрів (не закриваючи кран); на споліскування унітазу – 15 літрів; на прийом душа – 15-20 літрів в хвилину; на прийняття ванни – 150 літрів; на прання – 130-150 літрів за один раз. Тобто, в рік одна людина витрачає в середньому 118990 літрів води.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як вдвічі зменшити плату за комуналку. Успішні приклади економії українці уже реалізували в багатьох регіонах країни.