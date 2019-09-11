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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина готова к сложным газовым переговорам с РФ – Гончарук

Трехсторонние переговоры с РФ и ЕС о заключении нового контракта на транзит российского газа будут сложными, но Украина к ним подготовилась.

Транзит газа

Премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 11 сентября оценил готовность Украины к газовым переговорам с Россией и ЕС.

По его словам, совещание с руководителями Нафтогаза показало, что государство хорошо подготовилось к зиме.

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– Мы подготовили газотранспортную систему таким образом, чтобы быть минимально уязвимыми к любым попыткам нажать во время переговоров. Мы достаточно уверенно себя чувствуем, – подчеркнул глава правительства.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что встреча Украина, РФ и ЕС по газу состоится 19 сентября.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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