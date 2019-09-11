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Факты / Украина

Встреча Украины, РФ и ЕС по газу состоится 19 сентября – Новак

19 сентября состоится встреча Украины, РФ и ЕС по газу.

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что встреча Украины, РФ и ЕС по газу состоится 19 сентября.

– Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации, — сказал он.

Читайте: Украинцы закупили на зиму 4,5 млн кубометров газа по летним ценам

Ранее голова Газпрома Алексей Миллер заявил, что может предоставить Украине скидку на газ 25%, если будет заключен прямой контракт.

К слову, Украина готовится к импорту газа из Румынии с января 2020 года.

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