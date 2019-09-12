PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кличко начал консультации о досрочном прекращении полномочий Киевсовета

Виталий Кличко начал консультации с руководством депутатских фракций и групп Киевсовета по поводу досрочного прекращения полномочий.

Кличко начал консультации о досрочном прекращении полномочий Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий органа.

Читайте: Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета

– Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва, – заявил он.

Кличко выразил возмущение в связи с отсутствием кворума. После выступления мэра заседание закрылось.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Источник: kiev.klichko.org

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Слуга народа будет инициировать досрочные выборы в Киеве – Ткаченко
Слуга народа будет инициировать досрочные выборы в Киеве – Ткаченко
Київ
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева может сорваться – Нафтогаз
Отопительный сезон в некоторых микрорайонах Киева может сорваться – Нафтогаз
Apple показала фото Киева на презентации нового iPad
Apple показала фото Киева на презентации нового iPad
Горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве
Горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве
Пожар возле метро Лесная в Киеве – загорелся лес
Пожар возле метро Лесная в Киеве – загорелся лес
Сенцов і Кольченко
Сенцову предлагали уменьшить срок за показания против участников Майдана
Нож в спину: в Киеве ранили мужчину за просьбу не мусорить
Нож в спину: в Киеве ранили мужчину за просьбу не мусорить
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка