Виталий Кличко начал консультации с руководством депутатских фракций и групп Киевсовета по поводу досрочного прекращения полномочий.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий органа.
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– Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва, – заявил он.
Кличко выразил возмущение в связи с отсутствием кворума. После выступления мэра заседание закрылось.
Напомним, 4 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.
Источник: kiev.klichko.org
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