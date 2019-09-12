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Факти / Україна

Кличко почав консультації про дострокове припинення повноважень Київради

Віталій Кличко розпочав консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київради з приводу дострокового припинення повноважень.

Кличко почав консультації про дострокове припинення повноважень Київради

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київської міської ради з приводу дострокового припинення повноважень органу.

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– Я ініціюю консультації з головами депутатських фракцій і груп про дострокове припинення повноважень Київради 8-го скликання, – заявив він.

Кличко висловив обурення у зв’язку з відсутністю кворуму. Після виступу мера засідання закрилося.

Нагадаємо, 4 вересня Кабінет міністрів ухвлив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Джерело: kiev.klichko.org

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