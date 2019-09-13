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Факты / Украина / Политика

Обмен заключенными: Зеленский анонсировал новый этап

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас готовятся списки для следующего обмена заключенными.

Обмін Сенцов

Владимир Зеленский сказал, что готовится следующий этап обмена заключенными.

– Сейчас мы говорим о другом этапе после возвращения политзаключенных и моряков. Откровенно скажу – сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе, – заявил президент во время 16-й конференции YES.

Напомним, первый день конференции открыл украинский режиссер Олег Сенцов.

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