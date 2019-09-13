Политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который вернулся домой в результате обмена, выступил на конференции YES 2019. Что сказал и зачем принес с собой вещи из тюрьмы – читайте в материале Фактов ICTV.

Украинский режиссер Олег Сенцов открыл первый день ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия.

Традиционно форум должен был открывать президент, впрочем вместо него первым выступил Сенцов. Он принес с собой вещи из тюрьмы – банку из-под чая и нагрудный знак.

– Там, где я был пять лет, каждая мелочь имеет большое значение. Там ничего не выбрасывают, все приспосабливают. Важная вещь – это чай. У меня было две тетради – синяя и желтая – и банка. Я вырезал из тетрадей две полоски, наклеил на банку и написал – Слава Украине. Все пять лет, пока я путешествовал по тюрьмам, я брал ее с собой. Всех тюремщиков это раздражало. Это была моя маленькая борьба, – пояснил режиссер.

Он достал банку, а также продемонстрировал свой нагрудный знак. И попросил начать новую традицию – складывать нагрудные знаки бывших политзаключенных в эту банку.

– Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно скорее наполнилась нагрудными знаками тех, кто все еще находится в плену – на Донбассе, в Крыму, в России.

На что президент ответил, что сделает все, чтобы эта банка наполнилась.

Напомним, тема нынешней встречи – Счастье сейчас. Новые подходы мира в кризисе.

Форум посетят более 400 политиков, бизнесменов, общественных активистов из 26 стран мира.

Читайте, как проходило торжественное открытие YES 2019.