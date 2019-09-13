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Факты / Украина / Общество

Принес банку из-под чая и нагрудный знак заключенного: Сенцов выступил на YES 2019

Политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который вернулся домой в результате обмена, выступил на конференции YES 2019. Что сказал и зачем принес с собой вещи из тюрьмы – читайте в материале Фактов ICTV.

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов открыл первый день ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия.

Традиционно форум должен был открывать президент, впрочем вместо него первым выступил Сенцов. Он принес с собой вещи из тюрьмы – банку из-под чая и нагрудный знак.

– Там, где я был пять лет, каждая мелочь имеет большое значение. Там ничего не выбрасывают, все приспосабливают. Важная вещь – это чай. У меня было две тетради – синяя и желтая – и банка. Я вырезал из тетрадей две полоски, наклеил на банку и написал – Слава Украине. Все пять лет, пока я путешествовал по тюрьмам, я брал ее с собой. Всех тюремщиков это раздражало. Это была моя маленькая борьба, – пояснил режиссер.

Он достал банку, а также продемонстрировал свой нагрудный знак. И попросил начать новую традицию – складывать нагрудные знаки бывших политзаключенных в эту банку.

– Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно скорее наполнилась нагрудными знаками тех, кто все еще находится в плену – на Донбассе, в Крыму, в России.

На что президент ответил, что сделает все, чтобы эта банка наполнилась.

Напомним, тема нынешней встречи – Счастье сейчас. Новые подходы мира в кризисе.

Форум посетят более 400 политиков, бизнесменов, общественных активистов из 26 стран мира.

Читайте, как проходило торжественное открытие YES 2019.

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