PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Пакет малыша увеличили: что добавило Минсоцполитики

В сентябре Минсоцполитики расширило наполнение бейби-боксов для новорожденных.

Пакунок малюка

Проект Пакет малыша стартовал в сентябре 2018 года. За год наполнение бейби-боксов для украинских детей увеличилось с 30 до 70 позиций.

Читайте: Пакет малыша: как получить помощь при рождении ребенка

Что добавили:

  • новую одежду (распашонки, беретик, царапки, слюнявчик, комбинезон-трансформер демисезонный);
  • предметы потребления (одело, развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, мягкая книга с высокой контрастностью изображения, многофункциональный развивающий коврик);
  • средства гигиены для новорожденного (крем под подгузник, ватные гигиенические палочки, мыло для стирки детских вещей, расческа для волос, губка для купания);
  • средства гигиены для мамы (прокладки гигиенические и послеродовые).
  • Пакунок малюка
  • Пакунок малюка
Пакет малыша увеличили: что добавило Минсоцполитики / 4 фотографии

Напомним, с 1 сентября 2018 года каждый новорожденный получает от государства пакет с необходимыми в первые месяцы жизни вещами. За год бейби-бокс получили уже 289 454 ребенка – это 97% от количества новорожденных.

ФотоМінсоцполітики

Источник: Минсоцполитики

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Актер Дизель Шоу Крутоголов второй раз стал отцом
Актер Дизель Шоу Крутоголов второй раз стал отцом
Юлія Соколовська
Кабмин назначил двух заместителей главы Минсоцполитики
Юлія Соколовська
Что известно о Юлии Соколовской – министре соцполитики
В Луцке открыли еще один центр помощи новорожденным Колыбели надежды
В Луцке открыли еще один центр помощи новорожденным Колыбели надежды
В Киеве женщина родила на улице и ушла: ребенка нашли за трансформаторной будкой
В Киеве женщина родила на улице и ушла: ребенка нашли за трансформаторной будкой
Украинцев должно быть больше: как работают программы по поддержке рождаемости
Украинцев должно быть больше: как работают программы по поддержке рождаемости
Сергей Бабкин третий раз стал отцом: певец записал чувственное видео
Сергей Бабкин третий раз стал отцом: певец записал чувственное видео
корж
У Макса Коржа родился сын – первое фото
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка