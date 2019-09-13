В сентябре Минсоцполитики расширило наполнение бейби-боксов для новорожденных.

Проект Пакет малыша стартовал в сентябре 2018 года. За год наполнение бейби-боксов для украинских детей увеличилось с 30 до 70 позиций.

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Что добавили:

новую одежду (распашонки, беретик, царапки, слюнявчик, комбинезон-трансформер демисезонный);

(распашонки, беретик, царапки, слюнявчик, комбинезон-трансформер демисезонный); предметы потребления (одело, развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, мягкая книга с высокой контрастностью изображения, многофункциональный развивающий коврик);

(одело, развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, мягкая книга с высокой контрастностью изображения, многофункциональный развивающий коврик); средства гигиены для новорожденного (крем под подгузник, ватные гигиенические палочки, мыло для стирки детских вещей, расческа для волос, губка для купания);

(крем под подгузник, ватные гигиенические палочки, мыло для стирки детских вещей, расческа для волос, губка для купания); средства гигиены для мамы (прокладки гигиенические и послеродовые).















Пакет малыша увеличили: что добавило Минсоцполитики / 4 фотографии

Напомним, с 1 сентября 2018 года каждый новорожденный получает от государства пакет с необходимыми в первые месяцы жизни вещами. За год бейби-бокс получили уже 289 454 ребенка – это 97% от количества новорожденных.

Фото: Мінсоцполітики