У вересні Мінсоцполітики розширило наповнення бейбі-боксів для новонароджених.
Проект Пакунок малюка стартував у вересні 2018 року. За рік наповнення бейбі-боксів для українських малюків збільшилося з 30 до 70 позицій.
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Що додали:
- новий одяг (сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбінезон-трансформер демісезонний);
- предмети вжитку (півковдра, розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою контрастністю зображень, багатофункціональний розвиваючий килимок);
- засоби гігієни для новонародженого (крем під підгузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання дитячих речей, гребінець для волосся, губка для купання);
- засоби гігієни для мами (прокладки гігієнічні та післяпологові).
Пакунок малюка збільшили: що додало Мінсоцполітики / 4 фотографии
Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року кожний новонароджений отримує від держави пакет з найнеобхіднішими в перші місяці життя речами. За рік бейбі-бокс отримали вже 289 454 дитини – це 97% від кількості новонароджених.
Фото: Мінсоцполітики