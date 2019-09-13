У вересні Мінсоцполітики розширило наповнення бейбі-боксів для новонароджених.

Проект Пакунок малюка стартував у вересні 2018 року. За рік наповнення бейбі-боксів для українських малюків збільшилося з 30 до 70 позицій.

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Що додали:

новий одяг (сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбінезон-трансформер демісезонний);

(сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбінезон-трансформер демісезонний); предмети вжитку (півковдра, розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою контрастністю зображень, багатофункціональний розвиваючий килимок);

(півковдра, розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою контрастністю зображень, багатофункціональний розвиваючий килимок); засоби гігієни для новонародженого (крем під підгузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання дитячих речей, гребінець для волосся, губка для купання);

(крем під підгузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання дитячих речей, гребінець для волосся, губка для купання); засоби гігієни для мами (прокладки гігієнічні та післяпологові).















Пакунок малюка збільшили: що додало Мінсоцполітики / 4 фотографии

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року кожний новонароджений отримує від держави пакет з найнеобхіднішими в перші місяці життя речами. За рік бейбі-бокс отримали вже 289 454 дитини – це 97% від кількості новонароджених.

Фото: Мінсоцполітики