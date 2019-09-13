PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Пакунок малюка збільшили: що додало Мінсоцполітики

У вересні Мінсоцполітики розширило наповнення бейбі-боксів для новонароджених.

Пакунок малюка

Проект Пакунок малюка стартував у вересні 2018 року. За рік наповнення бейбі-боксів для українських малюків збільшилося з 30 до 70 позицій.

Читайте: Пакет малюка: як отримати допомогу при народженні дитини

Що додали:

  • новий одяг (сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбінезон-трансформер демісезонний);
  • предмети вжитку (півковдра, розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою контрастністю зображень, багатофункціональний розвиваючий килимок);
  • засоби гігієни для новонародженого (крем під підгузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання дитячих речей, гребінець для волосся, губка для купання);
  • засоби гігієни для мами (прокладки гігієнічні та післяпологові).
  • Пакунок малюка
  • Пакунок малюка
Пакунок малюка збільшили: що додало Мінсоцполітики / 4 фотографии

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року кожний новонароджений отримує від держави пакет з найнеобхіднішими в перші місяці життя речами. За рік бейбі-бокс отримали вже 289 454 дитини – це 97% від кількості новонароджених.

Фото: Мінсоцполітики

Джерело: Мінсоцполітики

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Актор Дизель Шоу Крутоголов вдруге став батьком
Актор Дизель Шоу Крутоголов вдруге став батьком
Юлія Соколовська
Кабмін призначив двох заступників голови Мінсоцполітики
Юлія Соколовська
Що відомо про Юлію Соколовську – міністра соцполітики
У Луцьку відкрили ще один центр допомоги новонародженим Колиски надії
У Луцьку відкрили ще один центр допомоги новонародженим Колиски надії
У Києві жінка народила на вулиці і пішла: дитину знайшли за трансформаторною будкою
У Києві жінка народила на вулиці і пішла: дитину знайшли за трансформаторною будкою
Українців має бути більше: як працюють програми з підтримки народжуваності
Українців має бути більше: як працюють програми з підтримки народжуваності
Сергій Бабкін втретє став батьком: співак записав чуттєве відео
Сергій Бабкін втретє став батьком: співак записав чуттєве відео
корж
У Макса Коржа народився син – перше фото
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка