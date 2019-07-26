В новой Верховной Раде будет 254 депутата от Слуги народа, 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев.
По результатам парламентских выборов 2019, партия Слуга народа провела в Верховную Раду IX созыва больше всего депутатов – 254.
Также в новый парламент зайдут представители партий Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность, Голос, Оппозиционный блок, Свобода, Самопомич, Белая Церковь вместе и Единый центр. Кроме того, в парламенте будет 46 самовыдвиженцев. Пять политсил смогут создать фракции.
- Слуга народа – 254 депутата;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 43;
- Батькивщина – 26;
- Европейская солидарность – 25;
- Голос – 20;
- Оппозиционный блок – 6;
- Свобода – 1;
- Самопомич – 1;
- Белая Церковь вместе – 1;
- Единый центр – 1;
- Самовыдвиженцы – 46.
Как известно, минимальное количество народных депутатов для формирования депутатской фракции должно составлять не менее 15 народных депутатов.
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По спискам
Согласно подсчету 100% электронных протоколов, 5-процентный барьер в многомандатном избирательном округе преодолели пять партий: Слуга народа (43,16% голосов), Оппозиционная платформа – За жизнь (13,05%), ВО Батькивщина( 8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).
- Слуга народа – 124 депутата;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 37;
- Батькивщина – 24;
- Европейская солидарность – 23;
- Голос – 17.
Мажоритарка
130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах, были выдвинуты партией Слуга народа.
- Слуга народа – 130 депутатов;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 6;
- Оппозиционный блок – 6;
- Голос – 3;
- Батькивщина – 2;
- Европейская солидарность – 2;
- Голос – 17;
- Свобода – 1;
- Самопомич – 1;
- Белая Церковь вместе – 1;
- Единый центр – 1;
- Самовыдвиженцы – 46.
Напомним, официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.