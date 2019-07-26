В новой Верховной Раде будет 254 депутата от Слуги народа, 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев.

По результатам парламентских выборов 2019, партия Слуга народа провела в Верховную Раду IX созыва больше всего депутатов – 254.

Также в новый парламент зайдут представители партий Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность, Голос, Оппозиционный блок, Свобода, Самопомич, Белая Церковь вместе и Единый центр. Кроме того, в парламенте будет 46 самовыдвиженцев. Пять политсил смогут создать фракции.

Слуга народа – 254 депутата;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 43;

Батькивщина – 26;

Европейская солидарность – 25;

Голос – 20;

Оппозиционный блок – 6;

Свобода – 1;

Самопомич – 1;

Белая Церковь вместе – 1;

Единый центр – 1;

Самовыдвиженцы – 46.

Как известно, минимальное количество народных депутатов для формирования депутатской фракции должно составлять не менее 15 народных депутатов.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)



По спискам

Согласно подсчету 100% электронных протоколов, 5-процентный барьер в многомандатном избирательном округе преодолели пять партий: Слуга народа (43,16% голосов), Оппозиционная платформа – За жизнь (13,05%), ВО Батькивщина( 8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).

Слуга народа – 124 депутата;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 37;

Батькивщина – 24;

Европейская солидарность – 23;

Голос – 17.

Мажоритарка

130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах, были выдвинуты партией Слуга народа.

Слуга народа – 130 депутатов;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 6;

Оппозиционный блок – 6;

Голос – 3;

Батькивщина – 2;

Европейская солидарность – 2;

Голос – 17;

Свобода – 1;

Самопомич – 1;

Белая Церковь вместе – 1;

Единый центр – 1;

Самовыдвиженцы – 46.

Напомним, официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.