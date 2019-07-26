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Факты / Украина / Политика

Депутаты в Верховной Раде IX созыва: состав по фракциям и мажоритарке

В новой Верховной Раде будет 254 депутата от Слуги народа, 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев.

Депутаты в Верховной Раде IX созыва: состав по фракциям и мажоритарке

По результатам парламентских выборов 2019, партия Слуга народа провела в Верховную Раду IX созыва больше всего депутатов – 254.

Также в новый парламент зайдут представители партий Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность, Голос, Оппозиционный блок, Свобода, Самопомич, Белая Церковь вместе и Единый центр. Кроме того, в парламенте будет 46 самовыдвиженцев. Пять политсил смогут создать фракции.

  • Слуга народа – 254 депутата;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 43;
  • Батькивщина – 26;
  • Европейская солидарность – 25;
  • Голос – 20;
  • Оппозиционный блок – 6;
  • Свобода – 1;
  • Самопомич – 1;
  • Белая Церковь вместе – 1;
  • Единый центр – 1;
  • Самовыдвиженцы – 46.

Как известно, минимальное количество народных депутатов для формирования депутатской фракции должно составлять не менее 15 народных депутатов.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

По спискам

Согласно подсчету 100% электронных протоколов, 5-процентный барьер в многомандатном избирательном округе преодолели пять партий: Слуга народа (43,16% голосов), Оппозиционная платформа – За жизнь (13,05%), ВО Батькивщина( 8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).

  • Слуга народа – 124 депутата;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 37;
  • Батькивщина – 24;
  • Европейская солидарность – 23;
  • Голос – 17.

Мажоритарка

130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах, были выдвинуты партией Слуга народа.

  • Слуга народа – 130 депутатов;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 6;
  • Оппозиционный блок – 6;
  • Голос – 3;
  • Батькивщина – 2;
  • Европейская солидарность – 2;
  • Голос – 17;
  • Свобода – 1;
  • Самопомич – 1;
  • Белая Церковь вместе – 1;
  • Единый центр – 1;
  • Самовыдвиженцы – 46.

Напомним, официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.

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