По новой программе сотрудничества Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $5 млрд.
МВФ в рамках новой программы, которая сейчас обсуждается в Киеве, планирует предоставить Украине около $5 млрд.
По данным трех источников, новая программа будет рассчитана на три года.
Напомним, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября и будет работать до 24 сентября.
Кстати, по программе stand-by, начатой в 2014 году, Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом.
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