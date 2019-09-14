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Факты / Украина / Бизнес и финансы

МВФ предоставит Украине $5 млрд по новой программе – Bloomberg

По новой программе сотрудничества Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $5 млрд.

Долари

МВФ в рамках новой программы, которая сейчас обсуждается в Киеве, планирует предоставить Украине около $5 млрд.

По данным трех источников, новая программа будет рассчитана на три года.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября и будет работать до 24 сентября.

Кстати, по программе stand-by, начатой в 2014 году, Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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