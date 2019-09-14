PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ надасть Україні $5 млрд за новою програмою – Bloomberg

За новою програмою співробітництва Міжнародний валютний фонд може надати Україні кредит у розмірі $5 млрд.

Долари

МВФ у рамках нової програми, яка зараз обговорюється у Києві, планує надати Україні близько $5 млрд.

За даними трьох джерел, нова програма буде розрахована на три роки.

Нагадаємо, місія МВФ прибула в Україну 11 вересня і працюватиме до 24 вересня.

До речі, за програмою stand-by, розпочатою 2014 року, Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

мвф
Місія МВФ працюватиме у Києві до 26 вересня
МВФ
Переговори щодо нової програми: місія МВФ прибула до України
Місія МВФ приїде наступного тижня – НБУ
Місія МВФ приїде наступного тижня – НБУ
МВФ
Україна не має боргу перед МВФ за програмою stand-by 2014 року
Завершення співпраці з МВФ та зростання економіки: які умови потрібно виконати Україні
Завершення співпраці з МВФ та зростання економіки: які умови потрібно виконати Україні
маркарова
Уряд планує завершити співпрацю з МВФ – Маркарова
Через кілька тижнів до Києва приїде місія МВФ – Гончарук
Через кілька тижнів до Києва приїде місія МВФ – Гончарук
Bloomberg оприлюднив рейтинг найбагатших сімей світу
Bloomberg оприлюднив рейтинг найбагатших сімей світу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка