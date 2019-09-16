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Факты / Украина

Как будет повышаться прожиточный минимум в 2020

В Кабмине заложили в проект бюджета на 2020 год рост прожиточного минимума на 8%.

Как будет повышаться прожиточный минимум в 2020

Прожиточный минимум в 2020 году будет повышаться темпами, на 2% превышающими показатель прогнозированного индекса потребительских цен на следующий год, и вырастет на 8%.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год, который сейчас направлен на рассмотрение комитета.

Прожиточный минимум в 2020 году составит с 1 января 2020 года – 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

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  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 – 1 779 гривен, с 1 июля – 1 859 гривен, с 1 декабря – 1 921 гривну;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 – 2 218 гривен, с 1 июля – 2 318 гривен, с 1 декабря – 2 395 гривен;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2020 – 2 102 гривны, с 1 июля – 2 197 гривен, с 1 декабря – 2 270 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 – 1 638 гривен, с 1 июля – 1 712 грн, с 1 декабря – 1 769 гривен.

Напомним, проект государственного бюджета на 2020 год представят в парламенте 20 сентября.

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