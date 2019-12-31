С чем связано послабление гривны и что будет в 2020: прогноз Гончарука

Небольшое послабление гривны перед Новым годом связано со спекулятивным спросом, но в 2020 году национальная валюта продолжит курс на укрепление, считает премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства уверен, что небольшое падение курса гривны к доллару связано со спекулятивным спросом перед Новым годом.

– Тенденция к укреплению гривны сохранится и в 2020 году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству, – заявил Алексей Гончарук в интервью одному с телеканалов.

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Он также считает, что МВФ примет окончательное решение о новой программе кредитования для Украины в течение нескольких месяцев.

К слову, эксперты осторожно высказывают прогнозы о курсе валют в 2020 году. По мнению экспертов, доллар может продолжить падение, если Нацбанк сохранит нынешнюю политику. Согласно второму варианту, курс гривны в следующем году вернется в диапазон 24-25 грн/$1 с возможным ослаблением до 26 грн/$1 до конца 2020 года.