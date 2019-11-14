Президент Владимир Зеленский во время встречи с послами стран Большой семерки (G7) обсудил ход реформ в Украине.

Владимир Зеленский заверил послов, что его команда делает все, чтобы изменить страну.

Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну, – сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что работа ведется в нескольких направлениях. В частности над принятием и воплощением важных для улучшения экономического климата законов.

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Кроме того, стороны обсудили судебную реформу, в частности выполнение закона о деятельности органов судейского управления.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

Напомним, ранее Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском обсудил Северный поток-2 и энергобезопасность в Европе.