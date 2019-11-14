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Факти / Україна / Політика

Судова реформа і боротьба з корупцією: Зеленський зустрівся з послами G7

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) обговорив перебіг реформ в Україні.

Судова реформа і боротьба з корупцією: Зеленський зустрівся з послами G7

Володимир Зеленський запевнив послів, що його команда робить все, щоб змінити країну.

Готовий до діалогу та дискусії. Ми не втрачаємо часу й робимо все, щоб справді змінити країну, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що робота ведеться в декількох напрямах. Зокрема над ухваленням і втіленням важливих для покращення економічного клімату законів.

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Крім того, сторони обговорили судову реформу, зокрема виконання закону щодо діяльності органів суддівського врядування.

Також під час зустрічі йшлося про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском обговорив Північний потік-2 і енергобезпеку в Європі.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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