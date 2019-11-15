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Факты / Украина

Разведения сил на Донбассе до нормандского самита больше не будет – Завитневич

Генштаб получил приказ больше не проводить разведение сил на Донбассе до встречи лидеров стран нормандской четверки.

Разведения сил на Донбассе до нормандского самита больше не будет – Завитневич

Глава парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что Генеральный штаб ВСУ изучает другие участки на фронте, на которых возможно провести разведение сил.

Однако сейчас был получен четкий приказ: провести разведение сил на трех участках и ждать встречи в нормандском формате.

Завитневич считает, что после указанной встречи будут принимать те или иные решения.

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Он добавил, что никто из военных не жаловался на разведение сил на нескольких участках.

По словам Завитневича, бойцов деморализует то, что некоторые лица ставят под сомнение их профессионализм и способность защищать Украину.

К слову, СММ ОБСЕ подтвердила, что вблизи Петровского состоялось полное разведение сил и средств.

Источник: ВВС Украина

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