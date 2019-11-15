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Факти / Україна

Розведення сил на Донбасі до нормандського саміту більше не буде – Завітневич

Генштаб отримав наказ більше не проводити розведення сил на Донбасі до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Розведення сил на Донбасі до нормандського саміту більше не буде – Завітневич

Голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що Генеральний штаб ЗСУ вивчає інші ділянки на фронті, на яких можливо провести розведення сил.

Проте зараз було отримано чіткий наказ: провести розведення сил на трьох ділянках і чекати зустрічі у нормандському форматі.

Завітневич вважає, що після зазначеної зустрічі ухвалюватимуть ті чи інші рішення.

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Він додав, що ніхто з військових не дорікав через розведення сил на кількох ділянках.

За словами Завітневича, бійців деморалізує те, що деякі особи ставлять під сумнів їхній професіоналізм і здатність захищати Україну.

До слова, СММ ОБСЄ підтвердила, що поблизу Петрівського відбулося повне розведення сил і засобів.

Джерело: ВВС Україна

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