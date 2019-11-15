Генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозирует раскрытие убийства Павла Шеремета в ближайшее время, однако считает маловероятным, что смогут найти заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.

Генеральная прокуратура сможет раскрыть дело убийства журналиста Павла Шеремета, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, следователи в рамках расследования проводят проверку на причастность к убийству ряда лиц, в том числе задержанных в Ивано-Франковской области по другому делу экс-добровольцев, супругов Владислава и Ирину Грищенко.

При этом Рябошапка слабо верит в успех раскрытия убийства журналиста Георгия Гонгадзе из-за очень затянутого срока расследования.

– Считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Маловероятно.

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Кроме того, генпрокурор сообщил об инвентаризации дел, касающихся преступлений против участников Евромайдана.

– Где-то около 40 производств пойдут в Национальное антикоррупционное бюро. Это означает, что 40 производств были связаны с коррупцией и были слабо связаны с убийствами на Майдане.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский определил сроки, после которых, если дело убийства Шеремета не раскроют, будет уволено руководство Министерства внутренних дел Украины.