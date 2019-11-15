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Факты / Украина

Рябошапка: Убийство Шеремета раскроем, убийство Гонгадзе – маловероятно

Генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозирует раскрытие убийства Павла Шеремета в ближайшее время, однако считает маловероятным, что смогут найти заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.

Руслан Рябошапка

Генеральная прокуратура сможет раскрыть дело убийства журналиста Павла Шеремета, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, следователи в рамках расследования проводят проверку на причастность к убийству ряда лиц, в том числе задержанных в Ивано-Франковской области по другому делу экс-добровольцев, супругов Владислава и Ирину Грищенко.

При этом Рябошапка слабо верит в успех раскрытия убийства журналиста Георгия Гонгадзе из-за очень затянутого срока расследования.

– Считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Маловероятно.

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Кроме того, генпрокурор сообщил об инвентаризации дел, касающихся преступлений против участников Евромайдана.

– Где-то около 40 производств пойдут в Национальное антикоррупционное бюро. Это означает, что 40 производств были связаны с коррупцией и были слабо связаны с убийствами на Майдане.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский определил сроки, после которых, если дело убийства Шеремета не раскроют, будет уволено руководство Министерства внутренних дел Украины.

Источник: Новое время

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