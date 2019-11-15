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Факти / Україна

Рябошапка: Убивство Шеремета розкриємо, убивство Гонгадзе – малоймовірно

Генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозує розкриття вбивства Павла Шеремета найближчим часом, однак вважає малоймовірним, що зможуть знайти замовників убивства Георгія Гонгадзе.

Руслан Рябошапка

Генеральна прокуратура зможе розкрити справу вбивства журналіста Павла Шеремета, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, слідчі в рамках розслідування проводять перевірку на причетність до вбивства низки осіб, в тому числі затриманих в Івано-Франківській області в іншій справі екс-добровольців, подружжя Владислава та Ірину Грищенків.

При цьому Рябошапка слабо вірить в успіх розкриття вбивства журналіста Георгія Гонгадзе через дуже затягнутий термін розслідування.

– Вважаю, що дуже складно буде тут досягти процесуального результату і вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину. Малоймовірно.

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Крім того, генпрокурор повідомив про інвентаризацію справ, що стосуються злочинів проти учасників Євромайдану.

– Десь близько 40 проваджень підуть у Національне антикорупційне бюро. Це означає, що 40 проваджень були пов’язані з корупцією і були слабо пов’язані із вбивствами на Майдані.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський  визначив терміни, після яких, якщо справу вбивства Шеремета не розкриють, буде звільнено керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Джерело: Новое время

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