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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В НБУ раскрыли детали переговоров с МВФ

Представители миссии Международного валютного фонда в первый день работы в Украине встретились с руководством Нацбанка.

МВФ НБУ

Глава НБУ Яков Смолий рассказал, какие вопросы планируется обсудить с  представителями миссии МВФ, которая 14 ноября начали работу в Киеве.

– Несмотря на заблокированные входы в здание НБУ, миссия МВФ в первый же день в Киеве пришла к нам на встречу. Впереди – неделя переговоров, – рассказал банкир.

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По его словам, МВФ будет обсуждать с НБУ дальнейшую реформу финансового сектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финстабильности.

 

Напомним, миссия МВФ начала работу в Киеве 14 ноября в рамках переговоров о возможности открытия новой программы финансирования Украины объемом $5-6 млрд.

Фото: Яків Смолій

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