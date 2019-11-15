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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В НБУ розкрили деталі переговорів з МВФ

Представники місії Міжнародного валютного фонду у перший день роботи в Україні 14 листопада зустрілися з керівництвом Нацбанку.

МВФ НБУ

Голова НБУ Яків Смолій розповів, які питання планується обговорити з представниками місії МВФ, яка 14 листопада почали роботу у Києві.

– Попри заблоковані входи до будівлі НБУ, місія МВФ в перший же день у Києві завітала до нас на зустріч. Попереду – тиждень перемовин, – розповів банкір.

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За його словами, МВФ обговорюватиме з НБУ подальшу реформу фінансового сектора, а також важливість судової реформи у забезпеченні фінстабільності.

 

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Києві 14 листопада в рамках переговорів щодо можливість відкриття нової програми фінансування України обсягом $5-6 млрд.

Фото: Яків Смолій

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