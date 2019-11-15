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Факты / Украина / Общество

Вторичная медпомощь получит дополнительные бесплатные услуги – Скалецкая

В 2020 году государство, кроме приоритетных услуг, профинансирует паллиативную, стационарную и лабораторную терапевтическую и хирургическую виды помощи.

зоряна скалецька

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время часа вопросов к правительству сообщила, что в программу медицинских гарантий, кроме трех приоритетных услуг, также будут входить реабилитация, паллиативная мобильная и стационарная помощь, а также лабораторная терапевтическая и хирургическая помощь.

По ее словам, финансирование вторичной медицинской помощи в 2020 году будет осуществляться по контрактам с медицинскими учреждениями, которые смогут предоставлять предусмотренные услуги.

Средства будут перечисляться заведениям согласно отчетам по количеству предоставленных услуг и пациентов.

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Зоряна Скалецкая добавила, что медучреждения будут получать не себестоимость услуг, а эффективное распределение средств в рамках бюджета Минздрава.

К слову, в госбюджете 2020 в сфере медицины приоритетной будет неотложная помощь.

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