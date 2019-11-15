PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Вторинна меддопомога отримає додаткові безкоштовні послуги – Скалецька

У 2020 році держава, крім пріоритетних послуг, профінансує паліативну, стаціонарну та лабораторну терапевтичну і хірургічну види допомоги.

зоряна скалецька

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду повідомила, що до програми медичних гарантій, крім трьох пріоритетних послуг, також входитимуть реабілітація, паліативна мобільна і стаціонарна допомога, а також лабораторна терапевтична й хірургічна допомога.

За її словами, фінансування вторинної медичної допомоги у 2020 році здійснюватиметься за контрактами з медичними закладами, які зможуть надавати передбачені послуги.

Кошти перераховуватимуться закладам відповідно до звітів щодо кількості наданих послуги і пацієнтів.

Читайте: Доступність лікарів і приїзд швидкої за 10 хвилин – нові правила надання допомоги

Зоряна Скалецька додала, що медзаклади отримуватимуть не собівартість послуг, а ефективний розподіл коштів у межах бюджету МОЗ.

До слова, у держбюджеті 2020 у сфері медицини пріоритетною буде невідкладна допомога.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дніпрі провели тренінги для вчителів з надання першої медичної допомоги
У Дніпрі провели тренінги для вчителів з надання першої медичної допомоги
зоряна скалецька
Скалецька звільнила всіх своїх радників
Порядок проведення серцево-легеневої реанімації і як обрати потрібний ритм
Порядок проведення серцево-легеневої реанімації і як обрати потрібний ритм
Скільки заробляє очільниця МОЗ Скалецька
Скільки заробляє очільниця МОЗ Скалецька
Порятунок постраждалих та перша допомога: змагання медиків на Дніпропетровщині
Порятунок постраждалих та перша допомога: змагання медиків на Дніпропетровщині
Всесвітній день надання першої медичної допомоги – основні правила
Всесвітній день надання першої медичної допомоги – основні правила
Лікар
З 2020 року держава платитиме за операції та стаціонар
Каннабіс
Легалізація медичного канабісу в Україні можлива – Скалецька
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка