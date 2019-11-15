У 2020 році держава, крім пріоритетних послуг, профінансує паліативну, стаціонарну та лабораторну терапевтичну і хірургічну види допомоги.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду повідомила, що до програми медичних гарантій, крім трьох пріоритетних послуг, також входитимуть реабілітація, паліативна мобільна і стаціонарна допомога, а також лабораторна терапевтична й хірургічна допомога.

За її словами, фінансування вторинної медичної допомоги у 2020 році здійснюватиметься за контрактами з медичними закладами, які зможуть надавати передбачені послуги.

Кошти перераховуватимуться закладам відповідно до звітів щодо кількості наданих послуги і пацієнтів.

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Зоряна Скалецька додала, що медзаклади отримуватимуть не собівартість послуг, а ефективний розподіл коштів у межах бюджету МОЗ.

До слова, у держбюджеті 2020 у сфері медицини пріоритетною буде невідкладна допомога.