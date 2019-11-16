Анико Рехвиашвили умерла на 56-м году жизни. Причиной смерти стала длительная болезнь.
16 ноября 56-м году жизни скончалась руководитель балета Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, известная балетмейстер Анико Рехвиашвили.
– Наш театр и украинское искусство понесли большую невосполнимую утрату. Талант А. Рехвиашвили раскрылся во многих спектаклях балетной труппы, поставленных ею в течение последнего десятилетия, и особенно после 2013 года, когда она была назначена художественным руководителем балетной труппы.
И еще до того она заявила о себе как талантливый организатор ансамбля-театра Созвездие Анико, — говорится в сообщении.
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На сцене Национальной оперы Рехвиашвили поставила балеты Венский вальс, Даниела, Дама с камелиями, Снежная королева, Ночи в садах Испании, Треугольная шляпа, Дафнис и Хлоя, Юлий Цезарь, вошедших в золотой фонд украинского хореографического искусства.
Напомним, 4 ноября умерла Мари Лафоре – исполнительница песни Манчестер и Ливерпуль
Источник: Национальная опера Украины