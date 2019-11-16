16 ноября 56-м году жизни скончалась руководитель балета Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, известная балетмейстер Анико Рехвиашвили.

– Наш театр и украинское искусство понесли большую невосполнимую утрату. Талант А. Рехвиашвили раскрылся во многих спектаклях балетной труппы, поставленных ею в течение последнего десятилетия, и особенно после 2013 года, когда она была назначена художественным руководителем балетной труппы.

И еще до того она заявила о себе как талантливый организатор ансамбля-театра Созвездие Анико, — говорится в сообщении.