16 листопада на 56-ому році життя померла керівник балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, відома балетмейстер Аніко Рехвіашвілі.

– Наш театр і українське мистецтво зазнали великої непоправної втрати. Талант А. Рехвіашвілі розкрився у багатьох виставах балетної трупи, поставлених нею протягом останнього десятиліття, і особливо після 2013 року, коли вона була призначена художнім керівником балетної трупи.

Та ще до того вона заявила про себе як талановитий організатор ансамблю-театру Сузір’я Аніко, − йдеться в повідомленні.