Аніко Рехвіашвілі померла на 56-му році життя. Причиною смерті стала довготривала хвороба.
16 листопада на 56-ому році життя померла керівник балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, відома балетмейстер Аніко Рехвіашвілі.
– Наш театр і українське мистецтво зазнали великої непоправної втрати. Талант А. Рехвіашвілі розкрився у багатьох виставах балетної трупи, поставлених нею протягом останнього десятиліття, і особливо після 2013 року, коли вона була призначена художнім керівником балетної трупи.
Та ще до того вона заявила про себе як талановитий організатор ансамблю-театру Сузір’я Аніко, − йдеться в повідомленні.
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На сцені Національної опери Рехвіашвілі поставила балети Віденський вальс, Данієла, Дама з камеліями, Снігова королева, Ночі в садах Іспанії, Трикутний капелюх, Дафніс і Хлоя, Юлій Цезар, які ввійшли до золотого фонду українського хореографічного мистецтва.
Нагадаємо, 4 листопада померла Марі Лафоре – виконавиця пісні Манчестер і Ліверпуль
Джерело: Національна опера України