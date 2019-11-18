Православная церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, поскольку они являются одним из проявлений научного и технологического прогресса.
В ПЦУ также отметили, что никакой религиозной подоплеки в биометрическом паспорте нет, ведь технологии стали неотъемлемой частью жизни.
Кроме того, сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает жизнь в обществе безопасной.
Именно такая информация помогает быстро установить личность или задерживать правонарушителей.
Читайте: Как получить биометрический загранпаспорт: инструкция
В ПЦУ заверили, что верующему человеку нечего бояться.
– Бог дает нам множество возможностей и средств познания мира, и биометрические паспорта – только одна из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать большим или меньшим христианином, поставить на нас “печать антихриста”. Поэтому не обращайте внимания на безосновательные предрассудки или ограничения и не бойтесь пользоваться благами прогресса, – сообщили в ПЦУ.
Ранее Факты ICTV писали, как оформить биометрический паспорт малышу.
Источник: ПЦУ
Фото: ПЦУ