Православна церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, оскільки вони є одним із проявів наукового і технологічного прогресу.

У ПЦУ також зазначили, що жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорту немає, адже технології стали невід’ємною частиною життя.

Крім того, збирання біометричної інформації використовується на благо, бо робить життя у суспільстві безпечнішим.

Саме така інформація допомагає швидко встановити особу або затримувати правопорушників.

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У ПЦУ запевнили, що віруючій людині немає чого боятися.

– Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас “печатку антихриста”. Тож, не зважайте на безпідставні забобони чи обмеження і не бійтеся користуватися благами прогресу, – повідомили в ПЦУ.

Раніше Факти ICTV писали, як оформити біометричний паспорт малюку.

Джерело: ПЦУ

Фото: ПЦУ