Министр образования Анна Новосад считает, что учителей в Украине слишком много, поэтому их надо сокращать и переквалифицировать.

Количество учителей в школах больше, чем требуется для того количества учащихся, которое есть на сегодня, заявила в эфире одного из каналов министр образования Анна Новосад.

По ее словам, это касается прежде всего сельских школ – их будут закрывать и переводить в опорные школы.

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– Это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться, – отметила министр.

Напомним, в 2020 году зарплаты учителей должны увеличиться на 9%. А педагоги со стажем до 10 лет получат выплаты в размере почти 21 тыс. грн.