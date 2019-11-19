Міністр освіти Ганна Новосад вважає, що вчителів в Україні надто багато, тому їх треба скорочувати і перекваліфіковувати.

Кількість вчителів у школах більша, ніж потрібна для тієї кількості учнів, яка є на сьогодні, заявила в ефірі одного з каналів міністр освіти Ганна Новосад.

За її словами, це стосується, передусім, сільських шкіл – їх закриватимуть і переводитимуть в опорні школи.

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– Це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах у селі, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися, – наголосила міністр.

Нагадаємо, в 2020 році зарплати вчителів мають збільшитися на 9%. А педагоги зі стажем до 10 років отримають виплати в розмірі майже 21 тис. грн.