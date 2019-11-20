Возможная реприватизация Укртелекома может отпугивать потенциальных инвесторов от вложений в Украину в пользу других государств.

Возможная реприватизация Укртелекома станет тревожным сигналом для иностранных инвесторов. Об этом идет речь в материале издания Капитал.

Издание подчеркивает, что любая реприватизация — это тревожный сигнал для всех действующих инвесторов, тем более для потенциальных. Что особенно важно для Украины сейчас, когда власть намерена провести очередную волну большой приватизации и открыть рынок земли.

Автор материала отмечает, что к судебному процессу, который инициировал Фонд госимущества за возврат в госсобственность Укртелекома, сегодня приковано внимание всех потенциальных инвесторов, ожидающих старта большой приватизации.

– Они хотят наперед знать ответы на вопросы: не отберут ли завод или компанию в Украине через три года после приватизации? Смогут ли национальные суды в Украине защитить право собственности, если государство в какой-то момент передумает или подыщет нового инвестора? Без правильных ответов на эти вопросы иностранные инвестиции останутся за границей. Никто не будет тратить больше, чем сможет безболезненно потерять, а это уж точно не ожидаемые многомиллионные инвестиции, – отмечается в материале.

По мнению автора, чем дольше хозяйственные суды сохраняют интригу по этому делу и его рассматривают, тем меньше шансов на то, чтобы инвесторы приняли решение в пользу вливания в экономику Украины, а не другой соседней страны, где правила игры понятны и гарантированы.

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– Сейчас Украине, чье экономическое развитие напрямую зависит от того, поверит ли в нее инвестиционное сообщество, надо быть максимально осторожной в своих действиях по отношению к тем, кто уже вложился в экономику страны, – подчеркивает автор материала.

Ранее исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко подчеркнул, что не каждый инвестор придет в Украину, потому что у нас не решена глобальная задача, связанная с правом собственности.

Экономист Алексей Кущ считает, что возможное возвращение в госсобственность Укртелекома может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движении инвестиций в частный сектор. По его мнению, чтобы привлечь инвестора, ему необходимо предоставить долгосрочные гарантии.

Напомним, правительство опубликовало законопроект для недопуска иностранцев к покупке земли в Украине.